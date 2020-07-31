На пляже "Дельфин" в Одессе, недалеко от затонувшего танкера "Delfi", нашли мертвого дельфиненка.

Соответствующее видео очевидцы выложили в Facebook.

"На пляже Одессы рядом с символом "импотенции власти", нашли мертвого дельфиненка. Не дождался бедняга розыгрыша тендера на поднятие танкера. Он только планируется в октябре", - написал одессит Руслан Кошурба.

По его словам, дельфин мог умереть из-за неблагоприятной экологической ситуации, которая сложилась из-за разливов топлива с затонувшего танкера.

Напомним, что ранее провалились уже две попытки поднять затонувший танкер. Первая попытка сдвинуть судно с места предпринималась 24 июля. Тогда из-за тросов, которые были капроновыми, этого сделать не смогли.

А 25 июля, во время очередной попытки достать танкер, стальные канаты, которыми решили воспользоваться в этот раз, также оборвались. После этого стало известно, что полный капитанконтроль перешел АМПУ, а на переговоры по заключению тендера на подъем судна может уйти до трех недель.