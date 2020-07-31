Министерство образования опубликовало количество бюджетных мест в государственных ВУЗах Украины на следующий учебный год. В целом по Украине государство оплатит 84,6 тысяч мест для бакалавров. Это на 5,9% больше, чем в 2019 году.

Об этом сообщает Министерство образования и науки в пятницу, 31 июля.

"В 2020 году увеличилось количество выпускников 11 классов на 11%, по сравнению с 2019, поэтому и государственный заказ на бакалавров и магистров на основе полного общего среднего образования было соответственно увеличено", – рассказал гендиректор директората высшего образования и образования взрослых Олег Шаров во время пресс-брифинга о предварительных результатах ВНО и начала вступительной кампании.

Государственный заказ на подготовку бакалавров в вузах, относящихся к сфере управления МОН, увеличено в частности на такие области технического и образовательного профиля, как:

Информационные технологии - на 39,9%;

Механическая инженерия - на 13,3%;

Электрическая инженерия - на 11,6%;

Производство и технологии - на 11,1%;

Гуманитарные науки - на 10,8%;

Химическая и биоинженерия - на 10,0%;

Электроника и телекоммуникации - на 10,0%;

Аграрные науки и продовольствие - на 9,1%;

Математика и статистика - на 8,8%.

Вместе уменьшен объем государственного заказа для бакалавров на те специальности, количество выпускников которых на рынке труда ощутимо преобладает потребность. В частности это:

Сфера обслуживания - на 47,4%:

Журналистика - на 30,3%;

Управления и администрирования - на 24,0%;

Право - на 17,6%;

Социальные и поведенческие науки - на 11,6%;

Международные отношения - на 6,3%.

Объем госзаказа по образовательным степени магистр на основе бакалавра составляет в 2020 году 45 тысяч мест.

Для магистров медицинского, фармацевтического, ветеринарного направления объем госзаказа составляет 6,04 тысяч мест. В этом году на аспирантуру и докторантуру государственный заказ составляет 4288 и 431 мест соответственно.

Ранее "Страна" писала, что назван минимальный балл по семи предметам ВНО, с которым можно поступать в университет.

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