Опубликовано количество бюджетных мест в украинских вузах
Министерство образования опубликовало количество бюджетных мест в государственных ВУЗах Украины на следующий учебный год. В целом по Украине государство оплатит 84,6 тысяч мест для бакалавров. Это на 5,9% больше, чем в 2019 году.
Об этом сообщает Министерство образования и науки в пятницу, 31 июля.
"В 2020 году увеличилось количество выпускников 11 классов на 11%, по сравнению с 2019, поэтому и государственный заказ на бакалавров и магистров на основе полного общего среднего образования было соответственно увеличено", – рассказал гендиректор директората высшего образования и образования взрослых Олег Шаров во время пресс-брифинга о предварительных результатах ВНО и начала вступительной кампании.
Государственный заказ на подготовку бакалавров в вузах, относящихся к сфере управления МОН, увеличено в частности на такие области технического и образовательного профиля, как:
- Информационные технологии - на 39,9%;
- Механическая инженерия - на 13,3%;
- Электрическая инженерия - на 11,6%;
- Производство и технологии - на 11,1%;
- Гуманитарные науки - на 10,8%;
- Химическая и биоинженерия - на 10,0%;
- Электроника и телекоммуникации - на 10,0%;
- Аграрные науки и продовольствие - на 9,1%;
- Математика и статистика - на 8,8%.
Вместе уменьшен объем государственного заказа для бакалавров на те специальности, количество выпускников которых на рынке труда ощутимо преобладает потребность. В частности это:
- Сфера обслуживания - на 47,4%:
- Журналистика - на 30,3%;
- Управления и администрирования - на 24,0%;
- Право - на 17,6%;
- Социальные и поведенческие науки - на 11,6%;
- Международные отношения - на 6,3%.
Объем госзаказа по образовательным степени магистр на основе бакалавра составляет в 2020 году 45 тысяч мест.
Для магистров медицинского, фармацевтического, ветеринарного направления объем госзаказа составляет 6,04 тысяч мест. В этом году на аспирантуру и докторантуру государственный заказ составляет 4288 и 431 мест соответственно.
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