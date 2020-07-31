С момента объявления полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе в результате обстрелов ни один украинский боец не погиб и не был ранен. Тем не менее, в Вооруженных силах Украины есть потери - от сердечно-сосудистой недостаточности умер старший сержант.

Об этом в пятницу, 31 июля, рассказал полковник Максим Праута из пресс-центра Министерства обороны.

"Потерь в результате вражеских обстрелов в рядах Объединенных сил не было. В то же время, с грустью вынужден сообщить о смерти по причине острой сердечно-сосудистой недостаточности старшего сержанта Владимира Перекрестова, 1975 года рождения", - заявил Праута.

По его словам, за прошедшие сутки противник совершил два обстрела одиночными выстрелами. В ответ украинские военные огонь не открывали. С начала текущих суток до полудня обстрелов со стороны сепаратистов не зафиксировано.

Видео: YouTube/ Військове телебачення України

Напомним, перемирие на Донбассе начался с 00:01 27 июля. Ранее "Страна" публиковала полный текст документа, которым регулируется полный и всеобъемлющий режим прекращения огня в зоне ООС.

Как мы сообщали ранее, в МИД России признали, что режим прекращения огня на Донбассе "в целом соблюдается".