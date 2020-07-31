В Санкт-Петербурге задержали жену украинского рэпера Энди Картрайта Марину Кохал, которая расчленила тело своего мужа и спрятала останки в холодильнике. Ее подозревают в убийстве супруга.

Об этом сообщила пресс-служба СК РФ, в пятницу, 31 июля.

"В настоящее время с подозреваемой проводятся следственные действия. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время обвинение ей пока не предъявлено. Расследование уголовного дела продолжается.

По данным СМИ, причину смерти музыканта следователи пока еще не знают, но решили арестовать его супругу якобы из опасений, что фанаты Энди Картрайта могут отомстить ей за смерть кумира. "Единственное, что достоверно установлено экспертами, - это то, что рэпер был мертв, когда его расчленяли. Кстати, причина его смерти тоже пока остается неизвестной",- говорится в сообщении со ссылкой на правоохранительные органы. Результаты судебно-медицинской и гистологической экспертизы ожидаются через три недели.

Напомним, вчера, 30 июля, в Питере в квартире обнаружили расчлененное тело, которое принадлежит рэперу Энди Картрайту. По предварительным данным, певца расчленила его жена, которая сообщила, что он умер четыре дня назад от передозировки. Марина Кохал якобы не хотела, чтобы певца считали наркоманом, поэтому решила избавиться от тела. Но, как показал первичный анализ останков тела Энди Картрайта, в его организме не было наркотиков.