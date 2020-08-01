В августе украинцы получат 11 выходных и 20 рабочих дней, что больше, чем в предыдущем месяце (8 выходных и 23 рабочих дня). Дополнительный выходной связан с Днем Независимости 24 августа. В этом году он выпадает на понедельник. То есть нас ждет трехдневный уик-энд с 22 по 24 августа.

Среди других популярных праздников августа, которые не считаются официальными выходными, День Государственного флага 23 августа, три Спаса - 14, 19 и 29 августа, Успение Богородицы 28 августа.

Ранее "Страна" писала, что в августе свой профессиональный день отметят инкассаторы, офтальмологи, строители, альпинисты, ветеринары, археологи, пасечники и шахтеры.

Также мы писали о том, что украинцев с 1 августа ожидает ряд изменений: продление адаптивного карантина, работа детских лагерей, вступительная кампания у абитуриентов и внедрение кассовых аппаратов в смартфоне.