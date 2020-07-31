Кабмин изменил правила въезда и выезда на неподконтрольную территорию Донбасса. В время карантина линию разграничения не могут пересекать иностранцы и лица без гражданства, если у них нет страхового полиса, покрывающего расходы на лечение коронавируса.

Об этом в Facebook сообщил Штаб ООС.

Новые правила были согласованы Кабмином 22 июля и вступят в силу с 1 августа. Они будут действовать во время карантина, введенного в стране из-за коронавируса.

"На период действия карантина запрещается пересечение линии разграничения на контрольных пунктах въезда-выезда иностранцами и лицами без гражданства без имеющегося полиса (свидетельства, сертификата) страхования, выданного страховой компанией, которая зарегистрирована в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство на территории Украины или договорные отношения со страховой компанией – партнером на территории Украины (ассистанс), и покрывает расходы, связанные с лечением Covid-19, и действует на срок пребывания в Украине", - сказано в сообщении.

Напомним, с 1 августа гражданами, которые возвращаются с неподконтрольных территорий Украины, больше не нужно проходить обязательную самоизоляцию, которая действовала с мая.

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