Фонд социального страхования Украины (ФССУ) выплачивает компенсацию семьям медиков, которые умерли от коронавируса, заразившись им при лечении пациентов. Так, 1,576 млн грн пособия единоразово получила семья медика, который умер в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает пресс-служба ФССУ.

Материальная помощь была перечислена 30 июля семье заведующего диспансерным отделением одной из больниц Ивано-Франковской области, скончавшегося вследствие инфицирования коронавирусом во время выполнения профессиональных обязанностей.

Мредства поступят на счет семьи в течение нескольких банковских дней.

Всего по состоянию на 31 июля ФССУ профинансировал пособия для шести семей медицинских работников, умерших в результате инфицирования коронавирусом во время выполнения ими профессиональных обязанностей, на общую сумму 210 млн грн.

Ранее "Страна" писала, что в Украине 31 июля установлен антирекорд по числу госпитализированных пациентов с коронавирусом. За сутки в больницу попал 261 человек с Covid-19.

Также мы рассказывали, что в Киеве за минувшие сутки выявили еще 110 новых случаев коронавируса. Уже четвертый день подряд число новых пациентов с Covid-19 в столице превышает сотню.