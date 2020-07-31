На западе Украины семья медика, погибшего от коронавируса, получила более 1,5 млн грн компенсации
Фонд социального страхования Украины (ФССУ) выплачивает компенсацию семьям медиков, которые умерли от коронавируса, заразившись им при лечении пациентов. Так, 1,576 млн грн пособия единоразово получила семья медика, который умер в Ивано-Франковской области.
Об этом сообщает пресс-служба ФССУ.
Материальная помощь была перечислена 30 июля семье заведующего диспансерным отделением одной из больниц Ивано-Франковской области, скончавшегося вследствие инфицирования коронавирусом во время выполнения профессиональных обязанностей.
Мредства поступят на счет семьи в течение нескольких банковских дней.
Всего по состоянию на 31 июля ФССУ профинансировал пособия для шести семей медицинских работников, умерших в результате инфицирования коронавирусом во время выполнения ими профессиональных обязанностей, на общую сумму 210 млн грн.
Ранее "Страна" писала, что в Украине 31 июля установлен антирекорд по числу госпитализированных пациентов с коронавирусом. За сутки в больницу попал 261 человек с Covid-19.
Также мы рассказывали, что в Киеве за минувшие сутки выявили еще 110 новых случаев коронавируса. Уже четвертый день подряд число новых пациентов с Covid-19 в столице превышает сотню.