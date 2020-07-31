Из-за пандемии коронавируса ВВП Испании сократился во втором квартале текущего года на 18,5% по сравнению с показателем трех предыдущих месяцев. ВВП Франции, вслед за США, побил антирекорд и сократился на 13,8 процента.

Об этом свидетельствуют предварительные данные национального статистического агентства.

Отмечается, что падение ВВП превысило прогнозы аналитиков, которые ожидали снижения на 15-16%. Ухудшение экономической ситуации происходит на фоне ограничений из-за пандемии коронавируса.

Непростую экономическую ситуацию переживает и Франция. ВВП страны сократился на 13,8 процента во втором квартале текущего года по сравнению с первым. Такой показатель стал побил 70-летний рекорд. В Национальном институте статистики и экономических исследований страны отметили, что потребление сократилось на 11%, экспорт - на 25,5%, импорт -на 17,3 %, а государственные расходы - на 8 %. В годовом выражении ВВП Франции сократился на 19%.

Напомним, мы сообщали, что из-за пандемии коронавируса ВВП стран Еврозоны рухнул на 12%. Таким образом, экономика вошла в рецессию. Падение ВВП было самым существенным с начала учета этого показателя. В годовом выражении ВВП Еврозоны сократился еще больше - на 15%.

Также стоит отметить, что ВВП Украины во втором квартале рухнул на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Причина такого спада связана с ограничениями во время карантина.