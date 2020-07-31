В четверг, 30 июля, Национальный банк Украины согласовал покупку бизнесменом Александром Ярославским 100% уставного капитала "Банка Кредит Днепр".

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"НБУ согласовал гражданину Украины Ярославскому прямое приобретение существенного участия в размере 100% уставного капитала АО "Банк "Кредит Днепр". Соответствующее решение 30 июля 2020 принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ", – сообщили в центробанке.

Отметим, что "Банк Кредит Днепр" был основан в 1993 году. Его единственным акционером являлась компания "Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед", которая опосредованно принадлежит бизнесмену Виктору Пинчуку.

Напомним, "Страна" писала о том, как Игорь Коломойский сыграл с Павлом Фуксом в футбол на 60-летии Александра Ярославского.

Также мы сообщали, что в 2018 году бизнесмен Ярославский и его жена Марина сыграли свадьбу спустя 12 лет совместной жизни.