В Кремле заявили, что задержание под Минском 33 россиян, которые летели транзитом в Стамбул, является безосновательным, так как они не имели никаких планов по дестабилизации обстановки в Беларуси.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Безосновательное задержание 33 россиян в Белоруссии не совсем укладывается в параметры союзнических отношений", - заявил Дмитрий Песков.

"Задержанные являются сотрудниками одного из частных охранных предприятий. К событиям в Беларуси не имеют никакого отношения (предвыборной президентской кампании - Ред.)", - отметил Песков.

Он выразил надежду на то, что белорусские власти разберутся в происходящем и в ближайшее время отпустят задержанных граждан России.

"Мы надеемся, и даже уверены, что в самое ближайшее время наши белорусские союзники разберутся с этим инцидентом и отпустят российских граждан", - сказал Песков.

Так же по его словам, Беларусь до сих пор не предоставила информацию, обосновывающую задержание граждан России.

Тем временем президент России Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности России обсудили задержание россиян в Минске, также выразив надежду на их освобождение.

"Была выражена надежда на то, что уже в ближайшее время в эту историю будет внесена ясность и безосновательно задержанные российские граждане будут освобождены", - заявил Песков.

Напомним, что 29 июля в отеле под Минском были задержаны 33 человека, которых власти республики считают бойцами частной военной компании (ЧВК) "Группа Вагнера". Россияне якобы прибыли для дестабилизации обстановки в стране в преддверии президентских выборов, которые пройдут 9 августа.

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал разъяснений от Москвы. В России же заявили, что россияне являются сотрудниками охранной фирмы, которые ехали транзитом через Минск в Стамбул и никаких планов по дестабилизации ситуации в Беларуси не имели.

Беларусь тем временем уже передала Украине список россиян, которых задержали под Минском. Украина проверит, нет ли среди них тех, кто воевал на стороне сепаратистов на Донбассе.

Напомним, что "Страна" в материале "Семеро из Донбасса" выяснила, что известно об украинцах из ЧВК, арестованных под Минском.