Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявила, что власть президента Украины Владимира Зеленского должна прекратить "театр" вокруг переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. Оппозиция предлагает обеспечить политическое урегулирование конфликта на Донбассе

Об этом говорится в заявлении партии, обнародованном на официальном сайте.

"Дипломатический театр" Зе-власти вокруг переговоров о разрешении конфликта на Донбассе полностью обанкротился. Переговорщики, назначенные Зеленским, обеспечить политическое урегулирование конфликта на Донбассе не могут и к этому даже не стремятся. Взятые на себя политические обязательства Зе-власть не выполняет и использует встречи на международном уровне только для пиара. Вместо диалога, ориентированного на результат, имитирует "бурную деятельность" за счет кадровых перестановок и провокационных заявлений о пересмотре Минских соглашений", - считают в партии.

В заявлении говорится, что вследствие таких действий под угрозой срыва оказался переговорный процесс в рамках Нормандской четверки на уровне советников и Нормандский формат переговоров в целом, о чем свидетельствует письмо заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака.

"Спокойная реакция" на сложившуюся ситуацию, о которой заявил Глава офиса Президента Украины Андрей Ермак, лишний раз свидетельствует о нежелании власти добиваться мира и единства страны", - добавили в политсиле.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от власти прекратить демагогию о "сложной дипломатической игре" и выполнить взятые на себя обязательства. По-настоящему проявить инициативу и активную позицию Украина может, только начав работу по реализации политической части Минских соглашений. Обеспечив разработку и принятие законов, согласованных на встрече глав государств и правительств Нормандской четверки в Париже в декабре прошлого года", - призвали в партии.

Напомним, что Леонид Кравчук, который возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе, заявил, что достичь мира на востоке страны можно с помощью компромиссов.

Также мы писали, что Бойко считает, что Кравчук без шагов по политическому урегулированию ничего по Донбассу не поменяет.