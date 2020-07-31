В Харькове - губернатор, в Одессе - КВНщик. "Слуги народа" определились с кандидатами в мэры
Кандидатом от "Слуги народа" на выборах мэра Харькова будет губернатор области Алексей Кучер. В Одессе самым вероятным кандидатом от президентской политсилы является шоумен Олег Филимонов.
Как сообщил "Стране" источник в Офисе президента, выдвижение Алексея Кучера кандидатом на выборах мэра в Харькове - "это уже принятое решение".
Отметим, ранее "Страна" уже писала о высокой вероятности того, что именно Кучера, как самого узнаваемого представителя Зе-команды, "Слуга народа" выдвинет в мэры Харькова.
Также, по словам источника на Банковой, наиболее вероятной кандидатурой от "Слуги народа" на мэра Одессы является известный одесский шоумен и КВНщик Олег Филимонов (в прошлом ведущий "Джентельмен шоу").
Напомним, председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко стал руководителем кампании "Слуги народа" на местных выборах.
Также мы писали, что в ЦИК рассказали о новых правилах проведения местных выборов.