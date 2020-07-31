Кандидатом от "Слуги народа" на выборах мэра Харькова будет губернатор области Алексей Кучер. В Одессе самым вероятным кандидатом от президентской политсилы является шоумен Олег Филимонов.

Как сообщил "Стране" источник в Офисе президента, выдвижение Алексея Кучера кандидатом на выборах мэра в Харькове - "это уже принятое решение".

Отметим, ранее "Страна" уже писала о высокой вероятности того, что именно Кучера, как самого узнаваемого представителя Зе-команды, "Слуга народа" выдвинет в мэры Харькова.

Также, по словам источника на Банковой, наиболее вероятной кандидатурой от "Слуги народа" на мэра Одессы является известный одесский шоумен и КВНщик Олег Филимонов (в прошлом ведущий "Джентельмен шоу").

Напомним, председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко стал руководителем кампании "Слуги народа" на местных выборах.

Также мы писали, что в ЦИК рассказали о новых правилах проведения местных выборов.