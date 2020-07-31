В Украине изменили правила ношения формы и знаков различия для военнослужащих и учащихся военных лицеев. Так, изменились знаки различия высшего офицерского, сержантского и старшинского состава.

Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил глава отдела внедрения военной символики ВСУ Игорь Непота, видео обнародовано в YouTube.

"Приказом Министерства обороны Украины № 238 от 30 июня 2020 внесены изменения в Правила ношения военной формы одежды и знаков различия военнослужащими Вооруженных сил Украины, и лицеистами военных лицеев. Отныне правила ношения военной формы одежды и знаков различия распространяются и на Государственную специальную службу транспорта", - сказал Непота.

Так, по его словам, изменились знаки различия высшего офицерского, сержантского и старшинского состава. Теперь нарукавные знаки принадлежности к виду или роду войск размещаются на правом рукаве, нарукавный знак воинской части - на левом, а знак флаг Украины - на обоих рукавах. Также изменились и эмблемы на воротнике парадной и повседневной формы одежды.

"Новые эмблемы получили офицеры высшего офицерского состава, десантно-штурмовые войска, войска связи, специалисты автоматизированных систем управления, защиты информации и кибербезопасности, медицинская и ветеринарная служба, части радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, подразделения морской пехоты, армейской авиации, военной службы правопорядка, военно-топографической службы и Государственной специальной службы транспорта", - сообщил Непота.

Кроме того, были утверждены новые беретные знаки радиотехнических войск и войск связи, морской пехоты и Государственной специальной службы транспорта, новые нарукавные знаки определены для аппарата главнокомандующего ВСУ, военной службы правопорядка, медицинской службы, Государственной специальной службы транспорта, морской и морской пехоты.

"Указанные изменения устранили ряд пробелов в порядке ношения военной формы одежды и сделали ее более привлекательной и практичной", - считает Непота.

Напомним, недавно в Украине показали новые парадные погоны для ВСУ.

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