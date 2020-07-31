Беларусь передала Украине список россиян, которых задержали под Минском. Украина проверит, нет ли в списке тех, кто воевал на стороне сепаратистов на Донбассе.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Список задержанных Белоруссией граждан мы получили, и МИД Белоруссии обратился к нам с просьбой передать указанный документ компетентным органам Украины для проверки на предмет совершения указанными лицами преступлений в нашем государстве и участия в военных действиях", - заявил он во время брифинга.

Напомним, 29 июля, под Минском правоохранители задержали 32 мужчин.

Было заявлено, что они из российской ЧВК "Вагнер". Также белорусские силовики заявили, что они готовили массовые беспорядки и якобы связаны с мужем Светланы Тихановской - главного конкурента Лукашенко на президентских выборах.

В то же время российская сторона отрицает все обвинения. Российские дипломаты заявляют, что это работники охранной компании, которые следовали транзитом через Минск в Стамбул, а оттуда далее в третью страну для охраны объектов. И не планировали никаких акций в Белоруссии.

МИД Беларуси заявил, что у некоторых военных есть украинское гражданство. Также стало известно, что многие из задержанных россиян воевали на Донбассе. После этого СБУ заявила, что будет требовать у Минска экстрадиции задержанных - причем всех, а не только бывших или нынешних граждан Украины.