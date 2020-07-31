Пандемия коронавируса нанесла мощнейший удар по мировой экономике. Самый сильный удар прочувствовали на себе в США, тут ВВП страны во втором квартале сократился на треть - на 32,9%. В Европе же падение по итогам второго квартала хоть и уступает американским показателям, но тоже очень серьезное. ВВП 19 стран Еврозоны рухнул на рекордные 12,1%.

Об этом свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза, передает Интерфакс-Украина.

Таким образом, экономика вошла в рецессию. Падение ВВП было самым существенным с начала учета этого показателя. В годовом выражении ВВП Еврозоны сократился еще больше - на 15%.

Аналитики в среднем ожидали падения первого показателя на 12%, второго - на 14,5%, согласно Trading Economics.

Тем временем потребительские цены в Еврозоне в июле 2020 года выросли на 0,4% в годовом выражении. Аналитики в среднем прогнозировали инфляцию на уровне 0,2%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Ранее "Страна" сообщала, что экономика Германии может потерять в 2020 году шесть процентов из-за коронавируса.