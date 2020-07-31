В Киеве за минувшие сутки выявили еще 110 новых случаев коронавируса. Уже четвертый день подряд число новых пациентов с Covid-19 в столице превышает сотню.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 31 июля сообщил мэр Киева Виталий Кличко, видео обнародовано в Facebook.

По данным Кличко, по состоянию на 31 июля в столице зафиксирован уже 8 241 подтвержденный случай заболевания Covid-19.

За прошлые сутки заразились:

48 женщин в возрасте от 18 до 73 лет,

55 мужчин в возрасте от 18 до 81 года,

3 девочки - от 5 до 12 лет,

4 мальчика от 16 дней до 17 лет.

Среди заразившихся - трое медиков. В больницы за сутки госпитализировали 26 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

За минувшие сутки выздоровели 64 человека. Всего коронавирус преодолел 2 941 житель Киева. Летальных случаев болезни - по-прежнему 132.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 28, в Деснянском - 16, в Днепровском районе - 11 случаев.

По словам Кличко, после выявления вспышки заболевания общежитие Института специальной связи и защиты информации Национального университета "Киевский политехнический институт имени Сикорского" закрыли на карантин. На сегодня в общежитии заболели 133 курсанта. Из них в больницы столицы госпитализировали 10 человек, а также одного преподавателя.

Напомним, по состоянию на утро 31 июля число зараженных Covid-19 выросло в Украине еще на 1 090 человек.

Также мы писали, что сегодня в Украине установлен антирекорд по числу госпитализированных пациентов с коронавирусом.