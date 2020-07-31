В Украине 31 июля установлен антирекорд по числу госпитализированных пациентов с коронавирусом. За сутки в больницу попал 261 человек с Covid-19.

Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

Также, по его данным, в Украине с начала эпидемии заболели 8 654 медработника. Кроме того, за время пандемии в Украине Covid-19 заразились 4 930 детей. Всего в стране выявили 69 884 случаев коронавируса.

Напомним, за минувшие сутки число зараженных Covid-19 выросло в Украине еще на 1 090 человек.

Также мы писали о том, что 30 июля в Украине был установлен новый антирекорд: за сутки коронавирусом заразились еще 1 197 человек.