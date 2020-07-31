Государственное бюро расследований закрыло уголовное дело в отношении Петра Порошенко по поводу разжигания религиозной вражды. Раанее были слухи, что "религиозное" дело против бывшего президента ведут за получение томоса для украинской церкви.

Об этом на брифинге заявил и.о. директора Государственного бюро расследований Александр Соколов, передает пресс-служба ГБР.

По его словам, уголовное производство, о котором заявлял Порошенко, касалось не Томоса, а отмены регистрации Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Уголовное производство было зарегистрировано на основании решения суда еще при руководстве Романа Трубы и сейчас закрыто.

"Указанное производство было открыто по заявлению верующих этой общины и поднимало вопрос, что они лишены возможности свободного пользования храмами этой общины. После проведения досудебного расследования, оценки всех возможных фактов и проведения всех необходимых розыскных действий это дело пока закрыто. Следователями не установлено признаков уголовного правонарушения, которое подпадает от статью 161 УК Украины, а именно нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений", - отметил Соколов.

Он добавил, что отмена регистрации Украинской православной церкви Киевского патриархата должна рассматриваться в рамках административного или гражданского судопроизводства. Руководитель Бюро также предостерег публичных деятелей от политизации работы ГБР и спекуляций на религиозные темы.

Телеграм-канал "Политика страны" напоминает, что дело было открыто по обращению прихожан УПЦ Киевского патриархата, которые заявили, что их церковь была ликвидирована и "влита" в ПЦУ под давлением Порошенко.

"Как известно из более поздних заявлений Филарета все именно так и было. Но ГБР в очередной раз закрыла дело против экс-президента. Видимо, испугавшись медийного шума, который Порошенко уже поднять вокруг этого.А учитывая, что не последнюю роль в создании ПЦУ сыграли США, не исключено, что решение было принято и под влиянием американского посольства. Ну а нынешнее руководство украинских силовых структур ещё раз обозначило тренд на слив дел против Порошенко", - говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что против Порошенко открыли дело по религиозному делу и якобы это дело было за получение Томоса. Тогда глава УПЦ КП Филарет не просил правоохранителей открывать уголовное дело против бывшего президента Петра Порошенко по Томосу, это сделали верующие.

ГБР ведет дело против Петра Порошенко из-за назначения Сергея Семочко замглавы Службы внешней разведки. Но пока что бывшему президенту даже не избрали меру пресечения.