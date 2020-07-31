В Киеве на Почтовой площади в честь дня рождения популярной английской писательницы Джоан Роулинг, которой принадлежит серия романов про "Гарри Поттера", приодели статуи малышей - "основателей Киева". Кий, Щек и Хорив превратились в маленьких волшебников из книг.

Соответствующее видео опубликовал мэр столицы Виталий Кличко в своем Телеграм-канале.

Статуи малышей на Почтовой площади столицы приодели в одежды двух факультетов школы волшебников Хогвартс – Грифиндора и Слизерина.

Кий превратился в Гарри Поттера. На нем красный шарфик факультета Гриффиндор, в котором учился главный маг, а еще на нем мантия и очки. В руке – заветная волшебная палочка, с которой Гарри практически никогда не расставался, а на лбу – легендарная молния.

Щека нарядили в образ Рона Уизли - друга Гарри Поттера. Он держит в руках кораблик и будто бы оживляет его при помощи волшебного философского камня, который, по сюжету, они добыли вместе с Гарри.

Еще одного малыша Хорива приодели в образ Драко Малфоя (ученика факультета Слизерин, где учатся черные волшебники - Ред.). На нем шарфик зеленого цвета. По задумке, он тянется рукой к метле, чтобы на ней улететь.

Джоан Роулинг отмечает сегодня, 31 июля, свое 55-летие.

Ранее мы писали, что в Голливуде готовятся снять новый фильм о Гарри Поттере.