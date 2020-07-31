Чуть менее 20 человек живут в пункте пропуска "Новотроицкое" в Донецкой области. Они не могут попасть к себе домой на неподконтрольную территорию.

Об этом сообщает ТСН.

Люди живут прямо на автобусной остановке, которую называют "Караван", на неподконтрольную территорию их не пускают представители "ДНР". По их словам, причина в том, что в Донецке не хватает мест, где пройти обсервацию после прибытия в "республику". Люди приходят на остановку утром и ждут, чтобы их внесли в списки на пропуск.

Из удобств на остановке только туалет и вода в бочках - мыться ходят на речку, или из бутылок, которые греют на солнце. В ночь на 31 июля там вынуждены были ночевать 18 человек - все они имеют прописку на неподконтрольной территории.

Некоторые люди проводят там третью неделю. Представители гуманитарной миссии ООН ежедневно привозят людям пакет еды на каждого, в них быстрые супы, печенье, хлебцы, вода, консервы, паштет, влажные салфетки.

Отмечается, что наибольшее количество людей, которые ночевали на остановке - 40. Это были и дети, и пенсионеры.

Напомним, 27 июля на Донбассе на один день открывали пункт пропуска "Еленовка".

Также мы писали, что на Донбассе договорились об открытии до 10 ноября КПВВ в Золотом и Счастье.