Выходные дни в августе. Фото: pixabay

Август порадует украинцев дополнительным выходным днем и долгими выходными на День независимости.

В последний день лета будет 11 выходных и 20 рабочих дней, что больше, чем в июле и сентябре (по 8 выходных и 23 рабочих дня)

Трехдневный уик-энд ждет с 22 по 24 августа, ведь День независимости в этом году выпадает на понедельник. Поэтому украинцы могут заранее распланировать свой отдых.

Выходные в августе 2020 Украина

Скриншот 44.ua

Накануне Дня Независимости, 23 августа, украинцы отмечают День Государственного флага Украины. Этот день не является официальным выходным, но в этом году, он попал на воскресенье.

Август запомнится и тремя Спасами, следующими один за другим - 14 августа Медовый, 19 августа Яблочный Спас и 29 августа - Ореховый. Также среди крупных праздников - Успение Пресвятой Богородицы 28 августа и День шахтера 30 августа. 

Помимо этого в августе профессиональные дни отмечают инкассаторы (1 августа), военнослужащие Воздушных сил ВСУ, связисты ВСУ, офтальмологи и альпинисты (8 августа), строители и ветеринары (9 августа), археологи (15 августа), пасечники (19 августа).

Синоптики уже обещают аномальную жару и нестабильную погоду в августе. Так, в "Укргидрометцентре" рассказали про температуру до +42, что выше средних многолетних значений на два градуса.

Не стоит забывать про карантин по коронавирусу, который украинцам продлили до 31 августа и меры предосторожности, связанные с высоким ростом заболеваемости. 

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