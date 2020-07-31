Август порадует украинцев дополнительным выходным днем и долгими выходными на День независимости.

В последний день лета будет 11 выходных и 20 рабочих дней, что больше, чем в июле и сентябре (по 8 выходных и 23 рабочих дня).

Трехдневный уик-энд ждет с 22 по 24 августа, ведь День независимости в этом году выпадает на понедельник. Поэтому украинцы могут заранее распланировать свой отдых.

Скриншот 44.ua

Накануне Дня Независимости, 23 августа, украинцы отмечают День Государственного флага Украины. Этот день не является официальным выходным, но в этом году, он попал на воскресенье.

Август запомнится и тремя Спасами, следующими один за другим - 14 августа Медовый, 19 августа Яблочный Спас и 29 августа - Ореховый. Также среди крупных праздников - Успение Пресвятой Богородицы 28 августа и День шахтера 30 августа.

Помимо этого в августе профессиональные дни отмечают инкассаторы (1 августа), военнослужащие Воздушных сил ВСУ, связисты ВСУ, офтальмологи и альпинисты (8 августа), строители и ветеринары (9 августа), археологи (15 августа), пасечники (19 августа).

Синоптики уже обещают аномальную жару и нестабильную погоду в августе. Так, в "Укргидрометцентре" рассказали про температуру до +42, что выше средних многолетних значений на два градуса.

Не стоит забывать про карантин по коронавирусу, который украинцам продлили до 31 августа и меры предосторожности, связанные с высоким ростом заболеваемости.