Президент "Динамо" Игорь Суркис, представляя нового главного тренера команды Мирча Луческу, заявил, что если у игроков не сложится с ним сотрудничество, то придется поменять их.

Об этом Суркис заявил во время презентации Луческу, видео обнародовано в YouTube.

"Мистер Луческу хочет трофеев. Но не для себя, а, прежде всего, для вас. Поэтому я вам представляю нового главного тренера. Вы все его прекрасно знаете. Многие из вас прекрасно помнят, как этот тренер вас же и обыгрывал. Теперь он пришел сюда, чтобы решать другие задачи: обыгрывать тех, с кем он построил систему и команду. Система есть, но теперь нужна ваша воля. Чтобы вы работали в тренировочном процессе и все выкладывались на футбольном поле. Считаю, что если с этим тренером у вас не получится, тогда нам, наверное, надо будет поменять всех вас. Успехов вам и всего самого доброго", - сказал Суркис.

Напомним, Луческу пообещал раскачать "Динамо" быстрее, чем в свое время "Шахтер".

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