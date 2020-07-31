Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии".

Об этом написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook, в пятницу, 31 июля.

"Президент подписал законопроект №3658, который закрепляет ключевые положения правительственного меморандума с производителями "зеленой" энергетики", - пишет Шмыгаль.

Премьер напомнил, что данный закон позволит снизить тариф для солнечных электростанций на 15%, а для ветровых электростанций - на 7,5%.

"На практике это означает, что государство и все украинцы сэкономят почти 7 млрд грн ежегодно", - пишет он. Также премьер добавил, что закон будет способствовать сбалансированию рынка электроэнергии, защитит права инвесторов и позволит избежать повышения тарифов на электроэнергию для населения.

Напомним, закон, о котором идет речь, Верховная Рада приняла во втором чтении 21 июля. Документ с технико-юридическими правками поддержали 288 народных депутатов.

"Страна" разбиралась, как новый закон о зеленой энергетике изменит тарифы для людей и бизнеса. Тарифы для населения и бизнеса могут взлететь как минимум на 50%, а то и в два-три раза.