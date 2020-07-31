В Украине начался период временных запретов на ловлю раков. За одного пойманного речного жителя нарушитель должен будет заплатить 25,5 гривен и штраф в размере 680 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства.

"С целью сохранения и охраны популяции раков в Украине действует летне-осенний запрет на вылов этих речных обитателей. Период начала и окончания запрета в некоторых областях может отличаться. Это зависит от погодных условий", - сообщает госагентство.

Так, например, в Киевской области раков нельзя ловить с 15 июля по 1 сентября, однако сроки отличаются в разных регионах.

"После окончания запрета одному лицу за сутки можно поймать 30 экземпляров раков на водоемах общего пользования и 50 экземпляров - на водоемах, где внедрено платное рыболовство. Запрещается вылов этих речных обитателей в темное время суток (позже часа от заката и раньше часа до восхода) с применением подсветки", - сказано в сообщении.

Кроме того, согласно правилам, минимальный размер рака, который разрешен к ловле - 10 см.

В Украине начался период запрета на ловлю раков. Фото: Госагентство рыбного хозяйства

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