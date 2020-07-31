В Полтаве Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило своих же сотрудников, требовавших взятку, за которую они обещали оказать влияние на свое руководство.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Так, 30 июля, в Полтаве задержали троих мужчин: следователя теруправления ГБР, расположенного в городе Полтаве, оперуполномоченного Полтавского управления Национальной полиции и гражданское лицо. Они требовали 80 000 долларов за влияние на руководство ГБР для активизации расследования уголовного производства в отношении полицейских.

Нечистых на руку силовиков задержали после получения ими части оговоренной неправомерной выгоды - 40 000 долларов.

Задержанные обещали оказать давление на следователей Нацполиции, а также часть денег передать руководству ГБР для активизации расследования уголовного производства в отношении полицейских.

Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении в мошенничестве и получении неправомерной выгоды служебным лицом в особо крупных размерах (ст. 190, ч. 4. ст. 368 и УК Украины) и избрании в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей.

В случае доказательства вины задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве поймали жулика, который требовал 10 000 долларов за похороны.

Также мы писали, что экс-директор Октябрьского дворца в Киеве пойдет под суд из-за махинаций с арендой.