В Национальном банке Украины предполагают, что учетная ставка, которая сейчас находится на уровне 6%, в следующем году немного повысится. Это произойдет в ответ на рост инфляционного давления.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка, в пятницу, 31 июля.

"В 2021 году учетная ставка Национального банка, которая на сегодняшний день находится на рекордно низком уровне в 6%, вероятно несколько повысится в ответ на рост инфляционного давления в связи с возобновлением потребительского и инвестиционного спроса", - говорится в сообщении.

В НБУ добавили, что монетарные условия все еще будут оставаться стимулирующими до середины 2 022 года.

Напомним, ранее мы писали, что в правлении Нацбанка приняли решение сохранить учетную ставку на уровне 6% годовых с 24 июля 2020 года, что является самым низким ее уровнем за всю историю независимой Украины.

По словам нового главы НБУ Кирилла Шевченко, такое решение "оставит достаточное пространство для дальнейшего снижения стоимости кредитов".