Водитель микроавтобуса, который в Крыму 31 июля врезался в грузовик и устроил масштабное ДТП, погиб. Сейчас его личность устанавливают правоохранители.

Об этом со ссылкой на информацию правоохранителей пишет "Интерфакс".

Личность водителя устанавливается вместе с остальными погибшими в этом микроавтобусе. Всего насчитывается 9 жертв трагедии.

Напомним, утром 31 июля в аннексированном Россией Крыму произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с многочисленными жертвами - микроавтобус врезался в грузовик. Это случилось около города Белогорск. Предположительно, автобус приехал на полуостров из Краснодарского края РФ.

Также "Страна" писала о том, что недавно в Киеве водитель уснул за рулем и устроил ДТП, въехав в отбойник. Мы приводили подробности случившейся аварии.