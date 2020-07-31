Леонид Кравчук, который возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе, заявил, что достичь мира на востоке страны можно с помощью компромиссов.

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".

"Миссия одна - закончить войну и чтобы в Украине царил мир, чтобы мы жили спокойно: без крови, без ужасов, без потерь, без разрушений. Такая у меня миссия остается, чтобы на Донбассе и в Украине был мир. Я буду делать для этого все, что смогу. Будем идти на компромиссы... Компромиссы - как управлять ситуацией", - сказал он.

Но, по его словам, компромиссы допустимы не во всем. Суверенитет, территориальная целостность, независимость, неприкосновенность границ - эти вопросы обсуждаться не будут.

Кравчук также добавил, что будет выступать за то, чтобы управление территорией Донбасса принесло пользу людям, которые там живут, чтобы они почувствовали, что являются хозяевами своей земли.

Кроме того он поделился, что президент Украины Владимир Зеленский поставил перед ним те же задачи, что и перед другими. "Первое - не ставить перед собой несбыточных задач, решить один вопрос и постепенно двигаться дальше, начать с прекращения огня, потом говорить о способах местного самоуправления, о выборах, а затем - шаг за шагом идти дальше", - добавил Кравчук.

Напомним, первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в трехсторонней группе по Донбассу 30 июля.

Также мы писали, что Кравчук полагает, что в украинской делегации в ней могут произойти кадровые изменения.