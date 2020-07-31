В аэропорту "Киев" имени Сикорского функционирует пункт ПЦР-тестирования пассажиров на коронавирус. Об этом идет речь в сюжете программы "Завтрак с 1+1", видео обнародовано в YouTube.

"Результаты теста будут готовы через сутки, иногда чуть раньше. Все рейсы обслуживаются, некоторые туристические фирмы предлагают своим клиентам после возвращения такую услугу", - сообщила врач пункта Екатерина Линчевская.

Однако лаборатория не работает в аэропорту постоянно. В частности, если ваш самолет летит из страны так называемого "зеленого" списка, то есть с невысоким уровнем распространения коронавируса, то сдать тест по собственному желанию на месте вы не сможете. Это возможно, если в то же время прилетит самолет из страны "красного списка", в которой высокий уровень заболеваемости.

Если пассажир прилетел из страны "красной зоны" и сдал тест, то он направляется домой и придерживается режима самоизоляции до момента, пока не получит отрицательный результат. Он поступит на электронную почту. Лаборатория, занимающаяся тестами, отправляет результаты в Центр общественного здоровья.

Если у пассажира в телефоне установлено приложение "Дій вдома", то оно сразу сообщит о том, что пребывание на контроле 14-дневной самоизоляции отменяется. Действовать такая услуга будет, пока в Украине действует карантин.

Напомним, с 1 августа Украина меняет критерии для деления стран на "зеленый" и "красный" коронавирусные списки.

Также мы писали о том, что число зараженных Covid-19 за прошлые сутки выросло в Украине еще на 1 090 человек.