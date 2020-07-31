В Украине, где сегодня зафиксировали более тысячи зараженных Covid-19, по состоянию на 31 июля уже 69 884 человека заразились коронавирусом с начала эпидемии. Больше всего заболевших - во Львовской и Ровенской областях, а также в Киеве.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная Минздравом в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Так, в Украине за всего за все время пандемии в Украине заболело 69 884 человек, выздоровели - 38 752, летальных случаев - 1 693.

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 31 июля:

- Винницкая область - 2 736 случаев;

- Волынская область - 3 783 случая;

- Днепропетровская область - 1 402 случая;

- Донецкая область - 881 случай;

- Житомирская область - 1 850 случаев;

- Закарпатская область - 5146 случаев;

- Запорожская область - 790 случаев;

- Ивано-Франковская область - 4 557 случаев;

- Кировоградская область - 703 случая;

- г. Киев - 8 241 случай;

- Киевская область - 3 716 случаев;

- Львовская область - 9 526 случаев;

- Луганская область - 126 случаев;

- Николаевская область - 590 случаев;

- Одесская область - 3 214 случая;

- Полтавская область - 440 случаев;

- Ровенская область - 6 024 случая;

- Сумская область - 485 случаев;

- Тернопольская область - 2 976 случаев;

- Харьковская область - 3 711 случаев;

- Херсонская область - 227 случаев;

- Хмельницкая область - 1 138 случаев;

- Черновицкая область - 5 875 случаев;

- Черкасская область - 924 случая;

- Черниговская область - 823 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Ранее мы писали, что Святоуспенскую Унивскую Лавру закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса.

Также сообщали, что в Офисе Зеленского назвали главную причину распространения коронавируса на западе Украины.