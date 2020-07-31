Минздрав показал данные о распространении Covid-19 по регионам Украины на 31 июля
В Украине, где сегодня зафиксировали более тысячи зараженных Covid-19, по состоянию на 31 июля уже 69 884 человека заразились коронавирусом с начала эпидемии. Больше всего заболевших - во Львовской и Ровенской областях, а также в Киеве.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная Минздравом в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
Так, в Украине за всего за все время пандемии в Украине заболело 69 884 человек, выздоровели - 38 752, летальных случаев - 1 693.
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 31 июля:
- Винницкая область - 2 736 случаев;
- Волынская область - 3 783 случая;
- Днепропетровская область - 1 402 случая;
- Донецкая область - 881 случай;
- Житомирская область - 1 850 случаев;
- Закарпатская область - 5146 случаев;
- Запорожская область - 790 случаев;
- Ивано-Франковская область - 4 557 случаев;
- Кировоградская область - 703 случая;
- г. Киев - 8 241 случай;
- Киевская область - 3 716 случаев;
- Львовская область - 9 526 случаев;
- Луганская область - 126 случаев;
- Николаевская область - 590 случаев;
- Одесская область - 3 214 случая;
- Полтавская область - 440 случаев;
- Ровенская область - 6 024 случая;
- Сумская область - 485 случаев;
- Тернопольская область - 2 976 случаев;
- Харьковская область - 3 711 случаев;
- Херсонская область - 227 случаев;
- Хмельницкая область - 1 138 случаев;
- Черновицкая область - 5 875 случаев;
- Черкасская область - 924 случая;
- Черниговская область - 823 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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