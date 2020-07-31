Леонид Кравчук, который заменил Леонида Кучму в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, предполагает, что в украинской делегации в ней могут произойти кадровые изменения.

Об этом Кучма сказал в интервью "РБК-Украина".

"В понедельник (3 августа – Ред.) мы встретимся, посоветуемся. Я хочу, чтобы это не было мнение только мое. Я исхожу из того, что группа, которая сейчас работает, которую возглавлял Леонид Кучма, сделала в сложных условиях важные шаги – и мы начинаем жизнь не с "чистого листа", начинаем с определенных плюсов, но были и минусы. Мы посоветуемся со всеми. Если что-то надо, то мы обратимся к руководству Украины, дадим аргументы и, возможно, какие-то изменения. Я не исключаю, но прямо сейчас мы такой задачи не ставим", - заявил Кравчук.

По его словам, когда произойдет следующая встреча Трехсторонней группы – пока не известно. В то же время с Кучмой новый представитель ТКГ не общался.

"Я ему позвоню и попрошу его, чтобы он высказался по этим позициям. Потому, что я ценю работу тех, кто что-то хорошее сделал на своем посту, нужно научиться и ценить", - сказал Кравчук.

Напомним, Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в трехсторонней группе по Донбассу 30 июля.

Также мы писали о том, что Бойко считает, что Кравчук без шагов по политическому урегулированию ничего по Донбассу не поменяет.