В Николаеве "испарилось" около 3 200 тонн подсолнечного масла, которое ранее арестовали по решению Центрального суда и передали на ответственное хранение на один из терминалов.

Об этом сообщает Мzm.zp.ua.

Так, 27 июля, во время проведения проверки сохранности вещественных доказательств по одному из дел, оперативники управления налоговой милиции региона обнаружили, что более 3 200 тонн масла, просто нет на месте.

Уголовное дело, по которому арестовали масло, было открыто 15 апреля 2020 года - из-за нарушения закона во время экспортных операций. Речь шла о 3 200 тонн подсолнечного масла, которые принадлежат компании ООО "Снаппер".

Напомним, в Киеве задержали женщину, которая украла из супермаркета масло на 1500 гривен и хотела его перепродать.

Также мы писали, что в Киеве преступники на подсолнечное масло наклеили надпись "оливковое" и продавали его по всей Украине.