Сегодня утром, 31 июля, в аннексированном Крыму произошла страшная трагедия. Здесь микроавтобус врезался в стоящий на дороге грузовик. ЧП приключилось на трассе "Таврида" недалеко от Белогорска. Количество погибших в результате аварии микроавтобуса и грузовика в Крыму увеличилось до девяти человек. Пострадали еще семь пассажиров, среди которых двое детей и беременная женщина.

Об этом сообщает РИА Новости.

Новые данные по жертвам подтвердили в Министерстве здравоохранения России. Один из пассажиров скончался в больнице Симферополя.

Как сообщает "Подъем" в своем Telegram-канале, среди пострадавших двое детей и беременная женщина.

"Всего в микроавтобусе находились 18 человек. 7 человек пострадали, в том числе, двое детей и беременная женщина. Они доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Стало известно и о водителе, который по предварительной информации, уснул за рулём. По данным СМИ, он занимался частным извозом на транспорте, зарегистрированном в Краснодарском крае.

Также сообщается, что Следственный комитет РФ начал в настоящее время выясняет обстоятельств аварии.

Ранее "Страна" сообщала, что ФСБ России задержала в Крыму моряка ЧФ по подозрению в шпионаже на Украину.