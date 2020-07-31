В селе Черниговской области во время совместного отдыха местных жителей один из них взорвал гранату. В результате погибли три человека компании, еще один ранен.

Об этом написал председатель облгосадминистрации Андрей Прокопенко на своей странице в Facebook.

По его словам, вчера вечером, 30 июля, в полицию поступил вызов из села Новый Быков Бобровицкого района.

"По предварительной информации, местный житель взорвал гранату во время совместного отдыха компании. Погибло трое людей, один человек госпитализирован", - сообщил он.

Также он добавил, что на месте происшествия работают следователи Нацполиции.

Ранее мы писали, что в Винницкой области пьяный мужчина взорвал гранату. В результате взрыва пострадали трое мужчин возрастом 21, 34 и 36 лет.

Также сообщали, что в Одессе 38-летний мужчина во время бытового конфликта взорвал гранату в общежитии в Малиновском районе.