Министр финансов Сергея Марченко, его заместители и государственный секретарь ведомства Константин Ващенко получили за июнь одинаковую зарплату в размере 47 230 гривен.

Об этом со ссылкой на ответ от Министерства финансов сообщают "Украинские новости", в пятницу, 31 июля.

Должностной оклад Марченко за первый летний месяц составил 47 230 гривен. Зарплата его первого заместителя Дениса Улютина, заместителей Юрия Гелетия, Светланы Воробей, Романа Ермоличева, Юрия Драганчука, Василия Шкуракова и госсекретаря Константина Ващенко составила так же по 47 230 гривен.

Ранее мы писали, что пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в июне заработала 46 200 гривен. Сам же Зеленский заработал 28 000 гривен, что в полтора раза меньше, чем у Мендель.

Также сообщали, какая зарплата за июнь была у руководства Верховной Рады Украины. Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук и заместитель Елена Кондратюк за июнь заработали по 89 270 гривен.