По состоянию на утро пятницы, 31 июля, коронавирус подтвердился еще у 1 090 граждан Украины. Общее число заболевших достигло таким образом 69 884 человек. Вчера, 30 июля, общее число зараженных в Украине составляло 68 794 человека.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, с начала эпидемии в стране скончалось уже 1 693 человека (прирост за сутки + 20 человек). Выздоровели 38 752 украинца (+ 598 за сутки).

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Святоуспенскую Унивскую Лавру закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса.

Также мы сообщали, что стали известны цены на будущую вакцину против Сovid-19 - The Financial Times.

Кроме этого, в США жертвой Covid-19 стал Герман Кейн, видный республиканец и соратник Трампа.