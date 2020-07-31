Данные на утро 31 июля. Число зараженных Covid-19 выросло в Украине еще на 1 090 человек
По состоянию на утро пятницы, 31 июля, коронавирус подтвердился еще у 1 090 граждан Украины. Общее число заболевших достигло таким образом 69 884 человек. Вчера, 30 июля, общее число зараженных в Украине составляло 68 794 человека.
Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Так, с начала эпидемии в стране скончалось уже 1 693 человека (прирост за сутки + 20 человек). Выздоровели 38 752 украинца (+ 598 за сутки).
Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Святоуспенскую Унивскую Лавру закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса.
Также мы сообщали, что стали известны цены на будущую вакцину против Сovid-19 - The Financial Times.
Кроме этого, в США жертвой Covid-19 стал Герман Кейн, видный республиканец и соратник Трампа.