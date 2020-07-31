В США никак не удается остановить эпидемию коронавируса (по данным на 31 июля в стране 152 062 человека умерли, и 4 494 966 зараженных - Ред.). Список жертв Covid-19 пополнился и фамилией сподвижника президента США Дональда Трампа. Известный республиканец Герман Кейн не смог побороть болезнь и скончался.

Об этом передает The Washington post.

74-летний Герман Кейн был госпитализирован еще в начале июля, после того как у него диагностировали Covid-19. Президент США Дональд Трамп уже публично выразил соболезнования в связи со смертью своего политического соратника.

"Он был очень особенным человеком и, к сожалению, он скончался от того, что называется китайским вирусом", - заявил Трамп, выступая в Белом доме на брифинге.

По данным американских СМИ, болезнь у политика была обнаружена после того, как он принял участие в митинге в честь президента Дональда Трампа в Талсе, штат Оклахома. Тогда многие люди были без масок и не соблюдали социальную дистанцию.

Ранее "Страна" сообщала, что Польша вслед за Украиной установила новый антирекорд по числу новых случаев коронавируса.