Сегодня утром, 31 июля, в аннексированном Россией Крыму разыгралась очередная страшная трагедия. Здесь произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с многочисленными жертвами - микроавтобус врезался в грузовик.

Трагедия разыгралась на трассе около города Белогорск в 06:40. Сейчас раненых везут в больницы. По предварительной информации, один из водителей уснул за рулем.

Об этом передает РИА Новости в своем Telegram-канале.

"Семь человек погибли, восемь пострадали в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Крыму", - эту информацию подтвердили в экстренных службах полуострова.

Затем появилась уточненная информация о том, что жертв стало больше. Крымское ГУМЧС сообщило, что в ДТП с участием микроавтобуса погибли 8 человек, детей среди погибших нет.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в аннексированном Крыму затонула боевая машина БРДМ-2, которая форсировала Керченский пролив.

Так же мы рассказывали, что ФСБ России задержала в аннексированном Крыму моряка Черноморского флота России по подозрению в шпионаже на Украину.

Кроме этого мы сообщали, что Байден раскритиковал Порошенко за диверсионную операцию в Крыму в августе 2016 года.