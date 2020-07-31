После того как Дональд Трамп предложил обсудить идею о переносе президентских выборов в США на него обрушилась мощная волна критики практически со всех сторон.

Глава Белого дома поспешил выступить с заявлением, в котором уверяет, что был неправильно понят и вовсе не хочет переноса президентских выборов в стране, намеченных на ноябрь 2020 года.

Об этом передает агентство Reuters.

Президент США пояснил, что ему не нравится идея проводить голосование по почте, так как бюллетени могут потеряться и выборы будут подтасованы.

"Я не хочу задержки (в проведении выборов - Ред.). Я хочу, чтобы выборы состоялись. Но я не хочу ждать три месяца и узнать, что все бюллетени пропали", - заявил Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

Напомним, что вчера, 30 июля, Трамп в Twitter потребовал перенести президентские выборы в США. "При общем голосовании в 2020 году будут самые неточные и мошеннические выборы в истории. Может отложить выборы до тех пор, пока люди не смогут голосовать как следует, спокойно и безопасно?", - написал он.

Позднее в предвыборном штабе действующего президента сообщили, что его пост в Twitter о намерении перенести дату выборов главы государства был риторическим.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.

Ранее "Страна" сообщала, что по данным модели The Economist Байден с вероятностью 99% обойдет Трампа на выборах.