Под Львовом, в Святоуспенской Унивской Лавре (УГКЦ) произошла вспышка коронавируса и поэтому монахи объявили о карантине и временном закрытии Лавры.

Об этом говорится на странице Святоуспенской Унивской Лавры в Facebook.

"Святоуспенская Унивская Лавра после обнаружения ПЦР-тестом случаев заболевания Covid-19 закрывает свою территорию для доступа других лиц. По этому поводу все публичные богослужения будут отменены вплоть до отзыва данного решения. Просим ваших молитв за выздоровление братии", - заявили в обители.

Напомним, ранее "Страна" сообщала о том, как УПЦ и ПЦУ отметили День Крещения Руси в условиях карантинных ограничений.

Так же мы рассказывали, что в Офисе президента Владимира Зеленского назвали главную причину распространения коронавируса на западе Украины.