Святоуспенскую Унивскую Лавру закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса
Под Львовом, в Святоуспенской Унивской Лавре (УГКЦ) произошла вспышка коронавируса и поэтому монахи объявили о карантине и временном закрытии Лавры.
Об этом говорится на странице Святоуспенской Унивской Лавры в Facebook.
"Святоуспенская Унивская Лавра после обнаружения ПЦР-тестом случаев заболевания Covid-19 закрывает свою территорию для доступа других лиц. По этому поводу все публичные богослужения будут отменены вплоть до отзыва данного решения. Просим ваших молитв за выздоровление братии", - заявили в обители.
Напомним, ранее "Страна" сообщала о том, как УПЦ и ПЦУ отметили День Крещения Руси в условиях карантинных ограничений.
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