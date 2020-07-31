Суд в Киеве подтвердил, что на период действия карантина в Украине, который продлен до 31 августа, нельзя появляться в публичных местах без документов, которые удостоверяют личность. Такое решение законно в соответствии с п. п.2 п.3 Постановления Кабмина № 392. Поэтому и штрафы за отсутствие паспорта на улице законны.

Об этом пишет Юрлига.



Дарницкий районный суд Киева рассмотрел дело о привлечении к административной ответственности мужчины, который находился на улице без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или специальный статус, в период действия карантина.

Мужчина, пребывая в общественном месте (на остановке), находился в состоянии алкогольного опьянения, и высказывался нецензурно в сторону прохожих и полицейских. Также он находился на улице без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или специальный статус.

В судебном заседании свою вину в совершении инкриминируемого правонарушения он признал и не оспаривал обстоятельств изложенных в протоколе.

В соответствии с постановлением Кабмина на период действия карантина запрещается пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или ее специальный статус.

В соответствии со ст. 44-3 КоАП, предусмотрена ответственность за нарушение правил карантина.

Исследовав протокол об административном правонарушении, рапорты, видеозаписи с нагрудных камер полицейских, оценив все обстоятельства дела в их совокупности, суд признал мужчину виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 44-3 КУоАП.

На него наложен штраф в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть в сумме 17 000 грн в пользу государства.

Отметим, что соответствующее решение может быть обжаловано в апелляции.

Ранее "Страна" писала, что Кабмин предлагает штрафовать на 5100 гривен заведения, в которых не соблюдается масочный режим.

Также мы рассказывали, что Хмельницкий горрайонный суд привлек к ответственности сотрудников Офиса президента, Минздрава, главу Хмельницкой ОГА, мэра Хмельницкого и предпринимателя, чью кофейню несмотря на карантин посетили президент Владимир Зеленский и вышеперечисленные чиновники. Все, кроме самого главы государства, получили штраф в 17 000 гривен.