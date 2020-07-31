В греко-католической Святоуспенской Унивской Лавре, что во Львовской области, вспышка коронавируса. В связи с этим Лавру закроют на карантин. Там не будут проводить открытые богослужения.

Об этом сообщает пресс-служба УГКЦ в Facebook.

"Святоуспенская Унивская Лавра из причин обнаружения ПЦР-тестом случаев заболевания Covid-19 (корона вирус) закрывает свою территорию для доступа других лиц. По этому поводу к отзыву все публичные богослужения будут отменены. Просим ваших молитв за выздоровление братии", - сказано в сообщении.

Ранее "Страна" писала, что от коронавируса умер главный евангелист Украины и глава совета церквей.

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