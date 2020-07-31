В Минздраве показали, сколько украинцев продолжают болеть коронавирусом в разных областях по состоянию на 31 июля.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Винницкая область - 2736 случаев;

Волынская область - 3783 случая;

Днепропетровская область - 1402 случая;

Донецкая область - 881 случай;

Житомирская область - 1850 случаев;

Закарпатская область - 5146 случаев;

Запорожская область - 790 случаев;

Ивано-Франковская область - 4557 случаев;

Кировоградская область - 703 случая;

Киев - 8241 случай;

Киевская область - 3716 случаев;

Львовская область - 9526 случаев;

Луганская область - 126 случаев;

Николаевская область - 590 случаев;

Одесская область - 3214 случаев;

Полтавская область - 440 случаев;

Ровенская область - 6024 случая;

Сумская область - 485 случаев;

Тернопольская область - 2976 случаев;

Харьковская область - 3711 случаев;

Херсонская область - 227 случаев;

Хмельницкая область - 1138 случаев;

Черновицкая область - 5875 случаев;

Черкасская область - 924 случая;

Черниговская область - 823 случая.

"В целом в Украине 69 884 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 693 летальные, 38 752 пациентов выздоровели. Проведено 1 029 220 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 598 пациентов", - указано в сообщении.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о приостановке смягчения карантина в стране из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Ограничительные меры будут ужесточены в нескольких графствах на северо-западе королевства.

Как сообщала "Страна", два детских сада во Львове временно приостановили свою работу, после того как у их сотрудников выявили коронавирус.