Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 31 июля
В Минздраве показали, сколько украинцев продолжают болеть коронавирусом в разных областях по состоянию на 31 июля.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
- Винницкая область - 2736 случаев;
- Волынская область - 3783 случая;
- Днепропетровская область - 1402 случая;
- Донецкая область - 881 случай;
- Житомирская область - 1850 случаев;
- Закарпатская область - 5146 случаев;
- Запорожская область - 790 случаев;
- Ивано-Франковская область - 4557 случаев;
- Кировоградская область - 703 случая;
- Киев - 8241 случай;
- Киевская область - 3716 случаев;
- Львовская область - 9526 случаев;
- Луганская область - 126 случаев;
- Николаевская область - 590 случаев;
- Одесская область - 3214 случаев;
- Полтавская область - 440 случаев;
- Ровенская область - 6024 случая;
- Сумская область - 485 случаев;
- Тернопольская область - 2976 случаев;
- Харьковская область - 3711 случаев;
- Херсонская область - 227 случаев;
- Хмельницкая область - 1138 случаев;
- Черновицкая область - 5875 случаев;
- Черкасская область - 924 случая;
- Черниговская область - 823 случая.
"В целом в Украине 69 884 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 693 летальные, 38 752 пациентов выздоровели. Проведено 1 029 220 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 598 пациентов", - указано в сообщении.
Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о приостановке смягчения карантина в стране из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Ограничительные меры будут ужесточены в нескольких графствах на северо-западе королевства.
Как сообщала "Страна", два детских сада во Львове временно приостановили свою работу, после того как у их сотрудников выявили коронавирус.