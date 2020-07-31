Сколько украинцев болеют коронавирусом. Фото: flickr.com

В Минздраве показали, сколько украинцев продолжают болеть коронавирусом в разных областях по состоянию на 31 июля. 

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

  • Винницкая область - 2736 случаев;
  • Волынская область - 3783 случая;
  • Днепропетровская область - 1402 случая;
  • Донецкая область - 881 случай;
  • Житомирская область - 1850 случаев;
  • Закарпатская область - 5146 случаев;
  • Запорожская область - 790 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 4557 случаев;
  • Кировоградская область - 703 случая;
  • Киев - 8241 случай;
  • Киевская область - 3716 случаев;
  • Львовская область - 9526 случаев;
  • Луганская область - 126 случаев;
  • Николаевская область - 590 случаев;
  • Одесская область - 3214 случаев;
  • Полтавская область - 440 случаев;
  • Ровенская область - 6024 случая;
  • Сумская область - 485 случаев;
  • Тернопольская область - 2976 случаев;
  • Харьковская область - 3711 случаев;
  • Херсонская область - 227 случаев;
  • Хмельницкая область - 1138 случаев;
  • Черновицкая область - 5875 случаев;
  • Черкасская область - 924 случая;
  • Черниговская область - 823 случая.

Сколько украинцев болеют коронавирусом

"В целом в Украине 69 884 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 693 летальные, 38 752 пациентов выздоровели. Проведено 1 029 220 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 598 пациентов", - указано в сообщении.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о приостановке смягчения карантина в стране из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Ограничительные меры будут ужесточены в нескольких графствах на северо-западе королевства.

Как сообщала "Страна", два детских сада во Львове временно приостановили свою работу, после того как у их сотрудников выявили коронавирус.

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