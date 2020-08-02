Ученые выяснили, что рост периода отсутствия какой-либо активности у коров сигнализирует о скуке и даже состоянии, похожем на депрессию.

Об этом сообщает PeerJ.

Так, ученые из Венского университета природных ресурсов и прикладных наук и Ньюкаслского университета во главе с Кристофом Винклером решили проследить за 288 коровами, из которых 96 особей почти весь день пасутся на лугу, 96 - регулярно посещают пастбище в течение дня, а еще 96 особей постоянно находятся в стойле.

Для этого исследователи проследили за каждой коровой и подробно описали каждое действие животного. Оказалось, что, помимо прогулки, еды и сна у коров есть нечто вроде режима ожидания - лежание с поднятой головой и отведенными назад ушами или стояние с поднятой головой и направленными вперед ушами. В этот момент животные могут думать или просто ничего не делать. Если животное содержится на ограниченной территории, обитатели могут заскучать, впасть в стресс или состояние, подобное депрессии.

По итогам эксперимента оказалось, что у коров, которые все время проводят на пастбище, такой период составляет около 20,4% от всего времени. В стойлово-пастбищном содержании коровы "зависают" в 35,5% случаев. Однако коровы, которые содержатся в стойле, проводят так 50,9% времени. Во время "ничегонеделания" коровы примерно в два раза больше времени лежали, чем стояли.

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