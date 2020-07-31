Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что в Украину может приехать представитель Международного олимпийского комитета для обсуждения проведения Олимпиады 2028 или 2030 года.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт сообщил, что президент НОК Сергей Бубка работает над вопросом участия Украины в конкурсе на проведение Олимпийских игр 2028-го или 2030 года. Он также отметил, что как бывший участник Олимпийских игр поддерживает реализацию проекта, который даст значительный толчок для развития массового спорта и спорта высших достижений, в частности его зимних видов", - указано в сообщении.

Вопрос обсудили в рамках плана создания высокогорного всесезонного спортивно-туристического кластера "Боржава" и повышения потока туристов в Карпатах за счет создания более комфортных условий для иностранных путешественников. По словам Ермака, Украина заинтересована в принятии гостей со всего мира, так как это положительно скажется на дальнейшем туристическом потоке, экономике страны, на создании положительного имиджа Украины на международной арене возможных иностранных инвестициях.

На совещании присутствовал представитель австрийской горнолыжной индустрии, многолетний участник подготовки летних и зимних Олимпийских игр, бенефициарный владелец компании "Боржава Эссет" Гернот Ляйтнер. Именно он и презентовал проект.

По его словам, из-за пандемии коронавируса каждая страна была вынуждена сосредоточиться на внутреннем развитии, а Украина имеет уникальные ресурсы, практически нетронутые живописные туристические маршруты, исторические достопримечательности, а горных хребет Боржавы максимально удобно расположен для посещения европейцами.

Ермак, в свою очередь, предложил создать на базе Национального инвестиционного совета рабочую группу, которая доработает и представит проект президенту, согласовую детали с профильными министерствами.

"Чем быстрее вы будете готовы представить президенту детальный проект, сроки, смету – тем лучше. Мы готовы содействовать на всех уровнях. Как только эти два этапа будут пройдены, мы после обработки меморандума юристами будем готовы его подписать", - отметил Ермак.

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский напомнил, что проект жолжен быть выполнен с сохранением природы и экологической обстановки в месте сооружения, а секретарь Национального инвестиционного совета Леван Варшаломидзе заявил, что рабочая группа сможет начать работу сразу после совещания.

Напомним, с отпуском за границей этим летом непонятно как сложится. В теории некоторые страны открывают для украинцев границы или туристические коридоры (Турция, Грузия, Греция, Кипр и так далее), но, скорее всего, путешествия не будут такими массовыми, как до коронавируса. Подхватить отдыхающих уже готовятся украинские отельеры. Фактически летний сезон может полноценно открыться уже с 10 июня. С этой даты власти обещают разрешить работу баз отдыха.

Как сообщала "Страна", мировой туризм понес ущерб в 320 млрд долларов из-за пандемии коронавируса. Лишь за май количество международных туристов сократилось на 98% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Также "Страна" писала, что президент Украины Владимир Зеленский разрешил туристам из КНР временный безвизовый режим. Глава государства подписал указ № 295/2020 под названием "О временном введении безвизового режима для граждан Китайской Народной Республики, которые въезжают в Украину с туристической целью".