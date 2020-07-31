В Иране заявили, что согласны выплатить положенные деньги. Но это займет много времени. Этот вывод в стране сделали после переговоров с Украиной по этому вопросу.

Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, сообщает агентство IRNA.

"Иран согласился выплатить компенсации за самолет, однако реализация этого вопроса займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения", - заявил Мусави.



Представитель иранского внешнеполитического ведомства также добавил, что "многие пассажиры" были гражданами Ирана (у некоторых иранцев было двойное гражданство, но Иран считает их своими гражданами). Он также добавил, что по украинцам переговоры продолжатся, добавил он, напомнив, что Тегеран несет ответственность за случившееся.

Напомним, в ночь с 7 на 8 января вблизи столицы Ирана был сбит пассажирский самолет Boeing 737, который принадлежал авиакомпании МАУ. На борту находились 176 человек, из них 9 - члены экипажа. Среди погибших 11 украинцев, двое были пассажирами. Большинство жертв - из Ирана и Канады.

Позже Тегеран признался, что сбил самолет ракетой, приняв его за вражеский, так как тогда были обостренные отношения между Ираном и США и Тегеран ждал опасности, Иран признавал свою вину полностью, но потом заявили, что ошибка произошла не только по их вине.