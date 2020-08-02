Исследователи решили проверить, кто в конце жизни считает себя более счастливым человеком - те, кто прожили всю жизнь с одним партнером, те ,кто постоянно их менял или же вовсе те, кто отказались от отношений.

Об этом сообщает The Journal of Positive Psychology.

Исследователь Ричард Лукас со своей командой из Мичиганского университета использовали данные почти непрерывного 60-летнего наблюдения за состоянием здоровья и счастья 7 532 американцев. Наблюдение проводилось с 1968 по 2010 год. Каждый из них сообщал о женитьбе, разводе, потере партнера из-за смерти или отказе от долгосрочных романтических отношений.

В конце наблюдения каждого участника просили оценить свой уровень счастья от жизни по шкале от одного до пяти. Оказалось три категории людей: однолюбы, которые провели всю жизнь с одним партнером (79%), одиночки (8%) и те, кто женился несколько раз или потерял партнера (13%).

Так, однолюбы оценили свою удовлетворенность жизнью в 3,8 баллов, те, кто много раз менял жен или ужей, назвали цифру 3,5, а овдовевшие и отказавшиеся от отношений - 3,6.

Таким образом было доказано, что по субъективному мнению более 7 тысяч человек женатые люди, которые всю жизнь провели с одним партнером, считали себя счастливее в конце жизни.

Кроме того, женатые пожилые люди физически сильнее своих одиноких сверстников, а вот у одиноких людей, судя по результатам метаанализа, выше риск развития деменции.

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