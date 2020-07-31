Кравчук вместо Кучмы

Леонид Кравчук все-таки займет место Леонида Кучмы во главе украинской делегации в Минской контактной группе. Хотя еще позавчера на Банковой об этом говорили неуверенно, а сам первый президент напускал тумана, оттягивая момент принятия решения, вчера все решилось положительно. Видимо, решающую роль сыграло желание Кравчука показать, что он и в свои 86 еще нужен стране.

Однако его роль в Минске вряд ли будет существенно отличаться от той роли, которую он играл, не имея никакой должности. Хотя сам Кравчук, судя по его комментариям, вполне здраво представляет, в чем корень проблем на Донбассе, его позвали вовсе не для того, чтобы принимать кардинальные решения. И даже не для того, чтобы воплощать чужие кардинальные решения в договоренности.

Главная задача Леонида Макаровича – показать западным партнерам, насколько серьезно Украина относится к минским переговорам. Для решения этой задачи первому президенту даже не нужно что-то делать. Важно быть во главе делегации и иногда присутствовать непосредственно на переговорах.

А периодическое присутствие нужно для того, чтобы длинными авторитетными речами уводить Минскую ТКГ от принятия неприятных для Банковой решений. Леонид Кравчук даже в свои 86 – один из лучших специалистов по этой тактике. И пока он будет во главе украинской делегации, никаких серьезных подвижек в процессе выполнения Минских соглашений ожидать не стоит. Если же вдруг Банковая все же окажется в безвыходной ситуации и сделает кардинальные шаги в этом направлении, Леониду Макаровичу дадут уйти в тень, и в свете софитов окажется вице-премьер Резников. Или кто-то другой, вроде Ермака.

Козак ставит ультиматум Ермаку?

Фото: president.gov.ua

Главе Офиса президента Андрею Ермаку вообще нужно крепко задуматься над тем, как доказать свою незаменимость на Банковой. С первых дней работы в этой должности Ермак демонстрировал всем, что является главным переговорщиком по Донбассу и что без связки Ермак – Козак эта проблема не может быть решена.

Справедливости ради стоит отметить, что переговоры упомянутой связки действительно привели к ряду серьезных сдвигов в "минском" процессе, приведших к парижской встрече лидеров "нормандской четверки" и максимальному рейтингу Владимира Зеленского за весь период его президентства. Однако вчера стало известно, что Кремль хочет поставить на этом формате крест.

Замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак написал письмо советнику Ангелы Меркель и другим коллегам по переговорам, в котором предложил отменить данный консультационный формат как бессмысленный.

В принципе, это правда. Ермак мог уговорить Козака дать "авансы" Зеленскому в виде возвращения моряков, обмена пленными, встрече в Париже и так далее. Но вечно так продолжаться не могло, так как Россия ждала встречного движения. А его не было. И после того как ситуация с консультационным советом при участии представителей "ДНР/ЛНР" была встречена в штыки националистами в Киеве, глава ОП окончательно перешел от деятельности к ее имитации.

Между тем, намерение вскрыть имитацию прогресса "минского" процесса в глазах западных участников "нормандской четверки" на сегодняшний день стало одной из ключевых задач, которые поставил перед собой Кремль. Именно поэтому послание отправлено в первую очередь советнику Меркель, а не Ермаку, который до сих пор был главным визави Козака.

И оно ставит главу ОП в неприятную ситуацию. С одной стороны, ему теперь заново нужно доказывать свою необходимость Зеленскому, с другой – перебить сигнал, который Кремль послал Меркель. Все это можно сделать, только продемонстрировав конкретные шаги по выполнению Минских соглашений. Со всеми вытекающими отсюда "домашними" рисками.

Зачем Нацсовет уничтожает "КРТ"?

Фото: telekritika.ua

Вчера, под прикрытием летнего отпускного режима, Банковая сделала еще один шаг по зажиму свободы слова в Украине: ее ручной орган – Нацсовет по ТВ и радио – лишил лицензии телеканал "Киевская Русь".

Перед этим Нацсовет провел несколько подряд проверок телеканала, причем по откровенно надуманным поводам – вроде трансляции изображения певца Льва Лещенко на мониторе в студии. И ладно бы Лещенко во время этой трансляции оправдывал аннексию Крыма или еще что-нибудь подобное – но никакого криминала такого типа в эфире "КРТ" не присутствовало.

Между тем, Нацсовет как орган, мониторящий украинское телепространство, не может не знать, что украинские телеканалы иногда показывают даже изображения Адольфа Гитлера, по сравнению с чем демонстрация изображения Льва Лещенко – как демонстрация "Ну, погоди!" по сравнению со стримом акций "Нацкорпуса".

Кстати, экстремисты из этой организации, а также из С14 напали на журналистов "КРТ", когда те проводили пикет против действий Нацсовета. Что свидетельствует о координации действий между чиновниками и радикалами. А координатор в данном случае может быть один – власть.

В окружении Зеленского действует, видимо, поощряемая им группа, которая не оставляет попыток зачистить информпространство любыми способами – от лишения лицензий и терроризирования журналистов радикалами до продавливания закона "О медиа". Все это – система, на которую должны обратить внимание и оппозиция, и европейские институты. Только совместным давлением изнутри и снаружи ползучее уничтожение свободы слова можно остановить.

Кабмин обещает, что дети пойдут в школу

Фото: flickr.com

Несмотря на осложнение эпидемиологической ситуации в ряде регионов, вчера Кабмин объявил, что новый учебный год школьники начнут с нормальным обучением. В смысле – не дистанционным, потому что полностью нормального обучения в школах, вероятно, не будет еще долго.

В частности, прорабатывается вариант, когда у разных классов перемены будут проходить в разное время, отменяется кабинетная система обучения, когда не учителя приходят к школьникам (как в младших классах), а школьники – в кабинет к учителям. Наконец, запрещается доступ родителей в школы, так что угроза "вызову родителей в школу" становится неосуществимой.

Все эти меры в определенной степени снижают дисциплину, однако действительно оправданы с точки зрения минимизации рисков распространения эпидемии. И главное во всем этом – что дети действительно будут учиться, а не выполнять задания дистанционно с помощью родителей. И это значительно снизит общественную напряженность, которая неизбежно возникла бы в ситуации, когда родители должны не только работать, но контролировать дистанционное обучение своих детей.

Поэтому, несмотря на эпидемические риски, решение это правильное. Карантин в школах можно вводить только в одном случае – если он будет вводиться параллельно с самыми жесткими карантинными мерами для остальных граждан (то есть с запретом общественного транспорта). Да и то – максимум на месяц, иначе программа обучения в этом учебном году тоже будет сорвана.

Перенесет ли Трамп президентские выборы?

Фото: Facebook/Donald J. Trump

Тем временем президент США Дональд Трамп вбросил в общество идею о политическом карантине. Если точнее – о переносе президентских выборов в связи с тем, что предлагаемое как вариант в условиях карантина голосование по почте может серьезно исказить их итоги.

В заявлении Трампа есть логика. Голосование по почте гораздо сильнее, чем обычное голосование, подвержено влиянию общественного мнения. Грубо говоря, человек, голосующий в закрытой кабинке, делает это гораздо свободнее, чем в окружении членов семьи или знакомых. Поскольку не боится оказаться белой вороной.

И Трамп вдвойне прав, глядя на это с собственной колокольни, так как общественное мнение Штатов в течение четырех лет направляется против него. Многие СМИ и даже телеканалы в сериалах и развлекательных программах с 2017 года отбросили даже видимую объективность, изображая Трампа и его эпоху как постапокалипсис. И это делает открытое голосование за него гораздо более проблематичным, чем выбор "респектабельного" Байдена.

Однако дело не только в этом. Трампу нужно время. Последние опросы показывают, что по мере привыкания к эпидемии и временного отдаления от "Черного майдана" отрыв Байдена от Трампа начал сокращаться. Поэтому, чем позже состоятся выборы, тем больше у действующего президента будет шансов исправить последствия кризисной весны.

Вот только демократы это тоже понимают – и потому сделают все, чтобы выборы состоялись в начале ноября этого года. И их задача гораздо проще, поскольку прецедента переноса президентских выборов в США еще не было.