В Николаеве водитель маршрутки въехал в дерево, перевозя пассажиров. В результате аварии пострадали девять человек. Полиция выясняет все обстоятельства.

Об этом сообщил отдел коммуникации областной Национальной полиции.

В сообщении говорится, что 30 июля около 18:20 по проспекту Центральном между улицами 6-я и 3-я Слободская 44-летний мужчина за рулем маршрутки Рута, не справился с управлением и выехал на обочину. Там он врезался в дерево.

Фото: Национальная полиция

"Девять пассажиров получили телесные повреждения разной степени тяжести и доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Фото: Национальная полиция

Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.

Граждан, которые знают обстоятельства ДТП или могут дать записи с видеорегистраторов, просят помочь полиции.

Видео: YouTube/Поліція Миколаївщини

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