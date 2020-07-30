Российский истребитель Су-27 отогнал от границ Российской Федерациии американские самолеты-разведчики. Самолеты встретились в Черном море.

Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Экипаж приблизился к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон".



"Нарушения государственной границы России американскими самолетами-разведчиками не допущено", - сообщили в военном ведомстве.



Перед этим на северо-западе Черного моря начались украинско-натовские военные учения Sea Breeze — 2020. Российские военные сообщали, что Черноморский флот отслеживает авиацию и корабли НАТО, участвующие в этих маневрах.

Момент перехвата американского самолета-разведчика истребителем Су-27 в небе над Черным морем попад на видео, его опубликовал российский военный телеканал "Звезда".

Видео: YouTube/ Телеканал Звезда

Это - не первый подобный случай за последние пару недель. В четверг, 23 июля, истребитель Су-27 в воздухе перехватил самолет-разведчик США, приближавшийся к государственной границе страны.

Ранее в министерстве обороны России заявили, что в акватории Черного моря упал российский военный самолет Су-27.